Preview : Ninja gaiden Sigma 2

Exclusivité est bien grand mot puisque le titre est disponible depuis près d'un an et demi sur la Xbox 360. Cet épisode remasterisé et portant le nom de Sigma vous renverra dans exactement le même univers déjà traversé lors de son épopée sur la console de. Cependant bon nombre de bonus sont à noter : on passe déjà à 35 missions et on compte donc quelques heures de jeu supplémentaires selon les dires du producteur. Mais hormis ces niveaux bonus, une bonne poignée de nouveaux passages sont visibles dans les niveaux déjà connus, ainsi que l'apparition à certains moments de nouveaux boss, qui pour certains s'inspirent sans retenu du derniersorti sur la Playstation 2.Si pour beaucoupa été comparé cette année avec un certain, titre sorti également sur Xbox 360, il semblerait que cela ne soit pas du goût de la. Dans cette version nommée Sigma, le joueur va devoir se familiariser avec de nouvelles armes, puisque pour la première fois dans la série, les armes dites à feu viennent faire leurs apparitions. Doit-on voir ici un choix afin de se rapprocher plus d'une comparaison avec? Bien que les développeurs nient ce choix, le doute semble permis. Autre nouveauté de cette déclinaison sur Playstation 3, un casting un peu plus féminin. En plus de Rachel déjà présente et toujours vêtu d'un cuir très serré au corps qui n'habille finalement que peu ce dernier, vous pourrez aussi retrouver Ayumi, bien connu des fans de la saga Dead or Alive (baston comme « volley-ball »).Ce nouvel épisode est aussi le premier développé sans Tomonobu Itagaki, qui est parti de laet depeu de temps après la sortie de la première version de ce2. Les développeurs en ont profité pour rendre le jeu plus ouvert à un large public, avec un nouveau mode de difficulté plus facile (mais aussi un nouveau encore plus difficile pour les plus acharnés). On sent aussi un côté bien plus barré que les précédents opus. Comprenez par là des boss hallucinants et des gadgets encore plus obscènes qu'auparavant. Il faut par exemple utiliser le Sixaxis pour bouger en temps réel les poumons gavés de silicones de vos partenaires de choc (). Rien n'a été dit si cela fait bouger les atouts de Ryo Hayabusa…Autre nouveauté et de taille, la présence d'un mode de jeu offrant la possibilité de jouer en coopération sur Internet et avec un de vos amis ou n'importe quel autre joueur présent. Notez que chaque territoire européen sera gratifié de contenu exclusif, ainsi pour la France retrouvez un boss de nationalité New-Yorkaise mais d‘origine française : la Statue de la Liberté en personne (quand nous vous disions que ça partait dans du n'importe quoi). Concernant la question si le contenu téléchargeable dusera disponible un jour ou non sur, aucune réponse n'a encore été donnée. En revanche, on devrait avoir droit à du DLC exclusif dans l'avenir.Le jeu étant déjà très réussi techniquement sur Xbox 360, il est difficile d'y trouver, sans comparaison immédiate entre les deux supports, des différences majeures. Cependant en se reposant sur ses souvenirs, il nous semble que certaines détails sont plus visibles sur les personnages, amis ou ennemis. L'ensemble offre une modélisation disposant d'une finesse revu à la hausse. L' aliasing semble par contre présent sur quelques bâtiments et l'effet de tearing, découpage de l'écran entre le haut et le bas lors d'un mouvement de caméra, reste présent.