Far Cry 6 attendra la prochaine année fiscale Far Cry 6 attendra la prochaine année fiscale

Il y a ces jeux de 2020 qui sont reportés à 2021, et il y a les jeux de début 2021 qui sont reportés à... plus loin. C'est le cas de Far Cry 6 qui n'arrivera finalement pas en février prochain comme précédemment annoncé par Ubisoft mais pour la prochaine année fiscale (tout comme Rainbow Six Quarantine d'ailleurs).



Année fiscale qui prend donc place du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 donc inutile de demander davantage de précisions pour le moment.



On ignore du coup si ce nouvel épisode prendra le temps de s'afficher dans le prochain Ubisoft Forward qui est censé avoir lieu en décembre.