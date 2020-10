Night Call finalement annulé sur PS4

Les sorties sur PC, Xbox One et Switch n'ont pas changé le malheureux constat des studios français Monkey Moon et Black Muffin : l'aventure narrativen'a pas réussi à trouver son public et n'a donc pas rapporté suffisamment d'argent pour permettre un portage supplémentaire.De fait, on nous prévient que la version PlayStation 4 est tout simplement annulée et pour les curieux, sachez que le titre est toujours disponible pour les abonnés Game Pass.