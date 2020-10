Devolver rachète le studio Croteam, qui prépare une nouvelle licence ainsi que The Talos Principle 2 Devolver rachète le studio Croteam, qui prépare une nouvelle licence ainsi que The Talos Principle 2

Ils se tournaient autour depuis trop de temps et ils seront désormais inséparables : l'équipe de Croteam rejoint officiellement la bannière Devolver Digital (le deuxième a racheté le premier donc), peu après le lancement de l'arlésienne Serious Sam 4 aux critiques malheureusement mitigées.



Du communiqué, il en ressort en informations que la franchise précitée va poursuivre sa carrière, qu'une nouvelle licence est également en préparation mais aussi, agréable surprise, que The Talos Principle 2 est en préparation, ce qui est une excellente nouvelle vu l'indéniable qualité du premier.