Mobile : Octopath Traveler se prépare pour le Japon, et Dragon Quest Tact pour l'occident

Toujours aussi actif dans l'univers du mobile, que ça plaise ou non, Square Enix nous fait une double-actu avec pour commencer un nouveau trailer pour, spin-off qui arrivera le 28 octobre au Japon sur iOS & Android, dans un format évidemment F2P.Si on attend de voir où se situeront les mécaniques de micro-paiements, on n'a en revanche aucun mal à comprendre comment tournera l'habituel système de gacha puisque ce spin-off proposera (à la sortie) pas moins de 64 personnages jouables à débloquer, pour 8 utilisables simultanément en combat, soit le double de l'épisode d'origine sur Switch (dont on aimerait bien une vraie suite).On nous signale en second lieu que le tactical judicieusement nommé, disponible depuis l'été dernier sur l'archipel, sortira bien chez nous à une date encore non précisée. Un teaser CG avec l'increvable main-theme accompagne le communiqué, faute de mieux.