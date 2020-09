Bandai Namco rachète le projet Unknown 9, ainsi que son studio Reflector Bandai Namco rachète le projet Unknown 9, ainsi que son studio Reflector

Dévoilé le mois dernier, le projet cross-média Unknown 9 a visiblement tapé dans l'œil de Bandai Namco qui non seulement passe éditeur mais sécurise on ne peut plus l'ensemble : ils ont directement racheté le studio Reflector Entertainment et son IP. A croire que Bandai Namco en a marre de faire des deals avec des développeurs récupérés en cours de route par d'autres, comme Slighlty Mad (Project CARS racheté par Codemasters, ou encore Tarsier (Little Nightmares) à désormais entre les mains d'Embracer/THQ.



Et donc pour en revenir à Unknown 9, on rappelle qu'il s'agira d'une expérience purement narrative où l'on incarnera la jeune indienne Haroona, confrontée à des visions de sa propre mort qui auraient lien avec une dimension cachée nommée « The Fold ».



Sortie prévue pour 2021 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S, dans le cadre on l'a dit d'un ensemble cross-média qui comprendra :



- Unknown 9 : Awakening (JV)

- Unknown 9 : Genesis (roman)

- Unknown 9 : Out of Sight (podcast)

- Unknown 9 : Torment (BD)