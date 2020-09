Exploitation des données : la ventes des casques Oculus interrompue en Allemagne Exploitation des données : la ventes des casques Oculus interrompue en Allemagne

Décidément, le sujet de la protection de données est d'actualité cette semaine car après l'Inde qui vient de bannir plus d'une centaine d'applications mobiles chinoises dont des succès ultra populaires comme PUBG, c'est maintenant en Allemagne que Facebook vient de se prendre un stop avec l'arrêt de la commercialisation de ses casques Oculus Rift et Oculus Quest.



En cause, l'Outre-Rhin qui voit d'un mauvais œil le fait de vouloir impérativement imposer aux utilisateurs des casques la création d'un compte Facebook, dont la fusion a d'ailleurs débuté (ce sera obligatoire dès le 1er janvier 2023). La firme de Zuckerberg a tenté de rassurer en indiquant que les utilisateurs Oculus ne seront pas obligés d'avoir leur vrai nom sur le réseau social, et qu'inversement, les deux listes d'amis seront indépendantes, mais les hautes instances de Hambourg ont de sérieux soupçons sur une tentative de vouloir ratisser plus large dans l'exploitation des données même chez des personnes qui n'avaient donc pas l'intention de se plonger dans la bulle Facebook.



L'arrêt de la commercialisation des casques reste évidemment temporaire, le temps que l'Allemagne ait suffisamment d'informations pour lever le doute, ou que Facebook fasse machine-arrière, du moins sur ce territoire.