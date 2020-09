Psyonix confirme que Rocket League ne réclamera plus d'abonnement online (sauf sur Xbox One)

vient bientôt aborder une nouvelle étape dans sa carrière avec son passage en free-to-play, plus de six ans après son lancement initial, et le studio a dressé un communiqué pour nous dire à quoi s'attendre, sans pour autant préciser l'arrivée de cette MAJ d'importance.- Nouveau mode entraînement pour accueillir les petits nouveaux- Nouvelles phrases pré-construites pour le chat- Le chat vocal sera désactivé par défaut- Nouvelle difficulté de bots pour s'entraîner- Modification du système de classement pour la nouvelle saison avec ajout d'un nouveau rang et seulement trois divisions pour les rangs inférieurs.- Il faudra maintenant être au moins Level 10 pour se lancer dans les matchs classés.Enfin, et c'est le plus important même si l'on s'en doutait : le nouveau statut de F2P fera que l'abonnement online ne sera désormais plus obligatoire sur PlayStation 4 comme sur Nintendo Switch. Rien ne change en revanche coté Xbox One, Microsoft ne souhaitant toujours pas changer ses conditions qui traînent depuis le début de la génération.