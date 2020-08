Prodeus date enfin son Early Access

Déjà évoqué depuis un certain temps,, le FPS à la 3D « réto-esthétique » commence plus ou moins à voir le bout du tunnel car c'est avec ce nouveau trailer que l'on nous indique un lancement pour le 10 novembre sur Steam, ou du moins dans un format Early Access pour commencer.Plus d'un an de retard donc et on croise les doigts pour quelque chose d'aussi nerveux qu'intéressant, en rappelant que des versions « consoles » (sans plus de précisions) sont toujours souhaitées par la petite équipe qui avance étape par étape.