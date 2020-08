Iron Man VR : du contenu pour la 1.06

Sympa mais pas non plus top,souhaite améliorer un peu plus son expérience avec l'accueil récent d'une MAJ 1.06 qui donne un petit souffle supplémentaire et qui n'est jamais de trop pour ceux qui n'ont pas encore tâté cette adaptation signé Camouflaj.La MAJ inclus donc :- Un Mode New Game + pour garder tous ses points de recherche.- Un nouveau mode de difficulté dit « Ultime ».- 4 nouvelles armes à débloquer- Huit skins pour votre armure (dont l'Iron Patriot)- Temps de chargement enfin réduit, surtout ceux des missions à Shanghai.- Possibilité d'ignorer les cinématiques en rejouant une mission (et en NG+).- Deux missions assez secondaires dans le scénario peuvent maintenant être zappées, mais vous devrez quand même y revenir si vous voulez obtenir les trophées.