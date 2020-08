COD Cold War : un premier artwork qui donne le ton COD Cold War : un premier artwork qui donne le ton

Bien loin de la sobriété et surtout l'aspect sombre des précédents épisodes, le Key Art de Call of Duty Black Ops : Cold War vient de tomber pour montrer un ton un poil plus « coloré » mais qui résume l'essentiel du contexte : deux blocs (USA & URSS), les tensions nucléaires et la conquête spatiale, entre autres.



Peut-être une campagne sur les deux fronts ? A confirmer ou pas le 26 août, dans un premier trailer diffusé au préalable dans le mode Warzone (le « progrès ») puis partout ailleurs.