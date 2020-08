Firewatch va aussi tenter le cinéma

Dans le grand bal des futures adaptations JV au cinéma, on sera surpris que bien éloignés des stars de l'industrie,tentera de se faire une petite place comme le relève, mentionnant que la boîteprendra en charge le projet en collaboration avec ses créateurs chezRien de plus à savoir pour le moment mais on peut rappeler que ce « walking-simulator » nous mettait dans la peau d'un garde-forestier opérant en solo dans le Wyoming, avec comme seule autre présence humaine la voix de sa patronne via la radio portative.Initialement sorti sur PC & PS4 avant d'aller faire un tour sur les autres supports, le titre s'est depuis 3 ans vendu à 2,5 millions d'exemplaires.