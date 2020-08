L'EA Play va faire son entrée sur Steam L'EA Play va faire son entrée sur Steam

Quelque part symbole de la réconciliation entre Electronic Arts et Valve, le service EA Play fera donc comme attendu son entrée sur Steam dès le 31 août, donnant accès pour 3,99€ par mois l'accès à un catalogue de jeux plus ou moins récents, une remise de 10 % sur les nouveautés (et DLC) ainsi que divers bonus pour la route. Attention, le service EA Play Pro (14,99€ par mois) qui donne lui accès dès le Day One à toutes les nouvelles sorties restent lui exclusif à Origin pour des raisons compréhensibles.



On rappelle que selon quelques rumeurs, EA pourrait faire de même prochainement avec Microsoft en intégrant son service directement dans l'offre Game Pass.