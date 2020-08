Charts Japon (Férié) : juste avant la fête de l'Obon, c'est encore la Switch qui rafle tout Charts Japon (Férié) : juste avant la fête de l'Obon, c'est encore la Switch qui rafle tout

C'est un rapport un peu spécial qui nous parvient et c'est tout à fait normal puisque nous sommes actuellement en semaine à moitié fériée au Japon (Obon) et comme chaque année, cet événement est précédé d'une hausse des ventes affectant une fois encore Nintendo dont la Switch passe au-delà des 170.000, pendant que Animal Crossing double son score.



Pour Sony, c'est moins notable MAIS on remarquera une légère hausse des ventes pour Ghost of Tsushima, ce qui d'ailleurs permet de remarquer que sur le domaine physique, le titre pourrait bien avoir dépassé Spider-Man pour devenir le plus gros succès first-party Sony de la PS4 au Japon. L'araignée avait en effet disparu du classement il y a un peu moins de 2 ans avec 307.000 au compteur et même s'il a pu gratter quelques milliers (et même dizaines de milliers) depuis, le fantôme de Tsushima est dans tous les cas parti pour s'octroyer la médaille.



Un peu de software (pas de classement précis) :



- Animal Crossing : New Horizons : 108.087 (5.445.215)

- Ring Fit Adventure : 66.828 (1.309.424)

- Ghost of Tsushima : 32.130 (330.364)

- Paper Mario : The Origami King : 19.089 (201.597)



Un peu de hardware :



- Nintendo Switch : 173.338 (14.697.813)

- PlayStation 4 : 5.222 (9.207.242)