Minecraft Dungeons : deuxième DLC, MAJ gratuite et version boîte en septembre Minecraft Dungeons : deuxième DLC, MAJ gratuite et version boîte en septembre

Minecraft Dungeons accueillera plusieurs choses le 8 septembre avec comme point principal son deuxième DLC nous emmenant sur des zones enneigées, qui devrait être techniquement le dernier ajout de contenu si on se fit au Season Pass même si rien n'empêche Mojang de poursuivre en 2021 avec un second pass, chose devenue routinière à notre époque.



Mais c'est également le même jour que sera proposée une MAJ gratuite ajoutant des défis quotidiens et l'arrivée des marchands, à sauver au préalable pour les emmener au camp, avec possibilité de les faire augmenter en niveau. De quoi gonfler un peu la durée de vie de cette expérience initialement très courte.



Enfin, c'est toujours le 8 septembre que débarquera la version boîte (PS4/One/Switch), directement en « Edition Héros », donc incluant le fameux pass pour bénéficier de la totale.