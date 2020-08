Serious Sam 4 : allez, un dernier report

Après 7 ans d'attente et de reports, il fallait bien qu'il y ait un truc qui foire dans la dernière ligne droite, et c'est donc ainsi quen'arrivera pas à tenir ses engagements pour le mois d'août, pour finalement sortir le 24 septembre avec la promesse que cette fois, c'est la bonne.Seuls Steam et Stadia sont concernés par ce retour, Croteam n'ayant donné aucune nouvelle des versions PS4/One au point que l'on peut commencer à estimer que si portage il y a, ça partira directement sur Next Gen. Anecdote : le jeu était annoncé de base sur PS3 et 360.