Sekiro s'offre une édition GOTY (au Japon)

Toujours pour rebondir sur l'annonce récente des 5 millions de ventes pour Sekiro : Shadows Die Twice, le jeu aura droit à une édition GOTY pour le moment uniquement annoncée au Japon (29 octobre) et seulement sur PlayStation 4, avec le tarif réduit de circonstance (l'équivalent de 39€).



On gloussera un peu devant l'intérêt premier de la chose puisque Sekiro n'a jamais accueilli le moindre DLC payant mais cette édition inclura au moins la fameuse MAJ gratuite (mode boss, mode survie, nouvelles tenues…) ainsi qu'un beau packaging incluant un book de divers conseils pour ne pas trop vite se faire démonter la tronche.