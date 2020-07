Bloomberg : Ubisoft a annulé une adaptation du mythe du Roi Arthur signée Mike Laidlaw Bloomberg : Ubisoft a annulé une adaptation du mythe du Roi Arthur signée Mike Laidlaw

Actuellement chez Bloomberg, les sources de Jason Schreier viennent nous partager une mauvaise nouvelle, aidant à comprendre pourquoi Ubisoft avait embauché Mike Laidlaw à une époque (une des stars de Bioware) pour que ce dernier claque finalement la porte un an plus tard : son projet a été annulé.



Plus exactement, l'homme avait posé le chantier d'une adaptation libre du Roi Arthur, orienté multi/coop mais un peu à la façon de Monster Hunter tout en gardant les fondamentaux des écrits : le roi, les Chevaliers de la Table Ronde, des chevaliers, des légendes, et une pincée de fantastique et autres sorcelleries.



Seulement, il y avait Serge Hascoët, l'homme puissant d'Ubisoft qui a démissionné par pression quand fut révélé ses cas de harcèlements sexuels (et de la drogue, des vannes lourdes sur le viol, tout ça…), et c'est lui qui a tout balancé à la poubelle car il n'était pas fan du contexte et que quitte à faire de la fantasy, il fallait que ce soit mieux que Tolkien. Rien que ça.



Difficile de savoir si le coup de balai dans l'organigramme d'Ubisoft pourra éventuellement ressusciter le projet, surtout qu'on ignore ce que fait Mike Laidlaw depuis son départ (en février dernier).