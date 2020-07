Avengers : les dates de la bêta (+RDV le 29) Avengers : les dates de la bêta (+RDV le 29)

Square Enix vient de livrer le programme pour sa bêta de Avengers, avec les dates ci-dessous ou tout simplement le visuel un peu plus bas.



7 août :

- Départ de la bêta pour joueurs PS4 (uniquement ceux qui ont préco)



14 août :

- Départ de la bêta pour joueurs PC & One (uniquement ceux qui ont préco)

- Phase de bêta ouverte pour tous les joueurs PS4



21 août :

- Phase de bêta ouverte pour tous les joueurs PC & One



La bêta proposera un bout de la campagne, des missions coop et l'accès à la War Zone et aux Drop Zones. Bref, tout ce qu'il faut pour avoir un aperçu complet de l'expérience.



A notez également qu'une nouvelle présentation aura lieu le 29 juillet à 19h00 pour continuer à préparer le lancement attendu le 4 septembre sur PC/PS4/One, puis dès que possible sur PS5 & SX.