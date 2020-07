Babylon's Fall restera dans l'ombre cet été

Un jeu Platinum Games qui se fait attendre, on a l'habitude (dédicace à) mais Square Enix nous avait pourtant promis quereferait parler de lui cet été. Une parole qui ne sera point tenue, sans aucune raison officielle même si l'on peut naturellement penser aux problématiques du Covid-19 en ce premier semestre, et l'éditeur affirme néanmoins que le développement avance bien et que nous en saurons davantage « dès que possible ».Un titre prévu uniquement sur PC et PlayStation 4 mais on peut aujourd'hui miser une piécette sur la PS5 en renfort, et on vous remet en attendant l'unique vidéo de gameplay, diffusée durant les Game Awards de décembre 2019.