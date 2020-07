Watch Dogs 2 et Street V dans le PS Now

Le PlayStation Now accueille ses représentants de juillet avec tout d'abordpour préparer l'arrivée future du troisième épisode, en notant que le titre sera également offert sur PC via uPlay si vous le téléchargez durant la conférence Ubisoft de dimanche soir.Le deuxième est encore plus connu puisqu'il s'agit de(qui doit encore aborder une dernière Saison de 5 personnages), et enfin, premier élu en rapport avec la promesse de Shuhei Yoshida de proposer un jeu indé par mois sur le service.