Le Live Nacon Connect présentera le nouveau Test Drive et le prochain Spiders

Nacon (BigBen Interactive) veut commencer à récolter le fruit de ses derniers rachats et annonce qu'il y aura un certain intérêt à suivre la toute première conférence en ligne de l'éditeur (mardi 7 juillet à 19h00) en déclarant qu'au moins trois morceaux seront attendus :- Le retour de la franchise- Le nouveau projet de Spiders- Du gameplay pour pourOn rappelle du coup que pour, c'est le studio derrière la franchisequi serait aux manettes, tandis que l'on s'attend à un nouveau RPG de la part de Spiders, eux qui grimpent doucement en puissance et qui ont dernièrement signé, avec un certain succès commercial chez Focus Home qui devra désormais faire sans ce partenaire.