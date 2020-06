Hyper Scape : Ubisoft se met au Battle Royale Hyper Scape : Ubisoft se met au Battle Royale

Epic Games a Fortnite, Activision son Call of Duty : Warzone et Electronic Arts le fameux Apex Legends : vous n'allez quand même pas faire les surpris en apprenant que Ubisoft aimerait bien lui aussi ramasser un billet dans le secteur du Battle Royale, et ce sera bientôt chose faire avec Hyper Scape, plus ou moins officialisé en urgence pour contrer le leak qui nous en apprend davantage :



- Présentation le 2 juillet

- Développé par Ubisoft Montréal

- Free to Play comme le veut la tendance

- Bêta dès la semaine prochaine

- Lancement le 12 juillet (probablement juste après la conférence de l'éditeur)

- Complètement basé eSport & Twitch

- Le titre sortira aussi sur PS5 et SX (avec cross-play)