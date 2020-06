Star Wars Squadrons ne sera pas un jeu à service Star Wars Squadrons ne sera pas un jeu à service

Répondant aux questions de Game Informer, Ian Frazier de Motive Studios a annoncé la volonté pour Electronic Arts de faire de Star Wars Squadrons un titre complet à son lancement, appuyant qu'il ne s'agit aucunement d'un jeu à suivi comme pouvait l'être Star Wars Battlefront II avec sa brouette de MAJ. Tout sera là dès la sortie le 2 octobre, même si rien n'empêchera un ou deux packs DLC (payants ou pas) comme dans un produit standard.



Preuve d'une certaine générosité en passant, on nous confirme que le jeu sera vendu aux alentours des 40€, et qu'il n'y aura aucune forme de micro-transactions : que ce soit pour des skins ou du matos, tout sera à débloquer manuellement et pas autrement.