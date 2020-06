EA Sports UFC 4 sera dévoilé en juillet EA Sports UFC 4 sera dévoilé en juillet

Absent de la conférence EA Play Live alors que son existence ne laissait aucun doute depuis le leak sur le PS Store, EA Sports UFC 4 vient pourtant d'être officialisé un peu « à l'arrache », juste le temps pour l'éditeur d'indiquer sur le reveal sera fait le 11 juillet durant l'event UFC 251.



Voilà voilà… Pas grand-chose à dire de plus hormis que ce nouvel épisode est assuré de sortir durant cette année fiscale (donc avant le 31 mars 2021) et qu'on devrait encore avoir affaire à un projet cross-gen, donc PS4/PS5 et One/SX.