One Piece PW4 : le troisième perso DLC dévoilé

Comme chaque semaine, le magazine V-Jump vient nous apporter des nouvelles des adaptations, souvent concernant le suivi de certains titres avec aujourd'hui trois concernés dont nous allons dérouler les informations en attendant la livraison de visuels.- La fameuse prochaine update qui n'a pas encore de date se déroulera en trois parties avec à chaque fois une récompense à obtenir : de nouveaux visuels comme temps de chargement (un bonus pouvant ironiquement être considéré comme old-gen quand on y pense), Chronoa en personnage jouable, et enfin de nouvelles compétences pour cette dernière.- Lancement d'un nouveau raid face à Jiren et sa troupe.- Arrivée des mascottes qui vous suivront pour le plaisir, dont Chaozu, Plume et Zeno.- Un mode photo arrivera cet été, avec possibilité de prendre des portraits et des scènes de combat. 14 filtres seront inclus.- Le troisième représentant du Character Pack #1 sera donc Vinsmoke Judge, proposé cet été aux cotés de Charlotte Smoothie et Charlotte Cracker. Trois packs seront proposés sur la longueur (donc 9 persos au total), tous englobés dans le Character Pass.