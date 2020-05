Grounded sera à l'essai dans 3 semaines Grounded sera à l'essai dans 3 semaines

Si l'Early Access de Grounded (le survival/coop/craft d'Obsidian) devait ouvrir ses portes le 28 juin prochain en attendant la sortie officielle de la 1.0 en 2021, sachez que les curieux pourront commencer à prendre en main cette expérience d'ici quelques jours seulement.



Le développeur vient en effet d'annoncer qu'une sorte de démo jouable sera mise à disposition du 9 au 14 juin, aussi bien sur le MS Store que la Xbox One (il faudra néanmoins être membre Xbox Insider) que sur la plate-forme de Valve via le programme Steam Game Festival.



Plus qu'à patienter.