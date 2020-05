Charts Japon : la chute post-Golden Week

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 11 au 17 mai 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.La semaine qui a suivi la Golden Week marque naturellement un recul net des ventes aussi bien hardware que software, même si le classement lui-même n'évolue pas vraiment avec toujours l'imposanten tête de liste qui atteint les 4,5 millions uniquement en boîte, continuant de supplanter les habitués du moment. L'unique entrée est incarnée par la « nouvelle GOTY » dequi comme à chaque fois cumule toute les extensions dont la dernière en date.Le recul est d'autant plus visible sur le marché hardware avec une Switch qui se retrouve au niveau de la PS4 d'il y a quelques semaines, tandis que cette dernière s'écroule pour atteindre l'un des chiffres les plus bas de sa carrière. La dernière page n'est pas encore tournée, mais on peut dire que le dernier chapitre est amorcé.