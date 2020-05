[Rumeur] Un nom pour le prochain Call of Duty [Rumeur] Un nom pour le prochain Call of Duty

Toujours pas officiellement dévoilé même si l'on peut imaginer que c'est une affaire de semaines voir de jours, le prochain « Call of » semble au moins avoir un titre après une fuite cette nuit sur les réseaux sociaux, confirmée aujourd'hui par les sources d'Eurogamer.



Et ce sera donc Call of Duty : Black Ops Cold War, que certains appelleront Call of Duty : Black Ops – Cold War ou même Call of Duty : Black Ops : Cold War car après tout pourquoi pas même si ça fait moche.



De quoi en tout cas valider les nombreuses rumeurs sur le sujet évoquant un épisode qui ne sera cette fois pas un remake mais juste une sorte de reboot spirituel, revenant aux sources du cadre « Black Ops » avec les années 60. Selon les mêmes sources, ce « CODBOCO » marquera aussi le retour du mode Zombies, tandis que le Battle Royale Warzone continuera d'évoluer dans son coin en accueillant une MAJ de contenu en rapport avec ce nouveau cru.