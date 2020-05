Embracer Group ne reprendra finalement ses sorties de AAA que l'année prochaine (dont Saints Row ?) Embracer Group ne reprendra finalement ses sorties de AAA que l'année prochaine (dont Saints Row ?)

Normalement et donc selon un rapport officiel livré l'année dernière, nous étions censés voir arriver deux AAA de la part d'Embracer Group (la maison-mère de THQ Nordic et Deep Silver) durant cette année fiscale, donc avant le 31 mars 2021.



Mais pour diverses raisons qui doivent inclure la pandémie et le télétravail, les plans ont changé car sans parler ouvertement de report dans son nouveau bilan, la boîte offre un sous-entendu clair en déclarant que cette année verrait certes débouler de nombreux jeux comme Wasteland 3, Biomutant et Destroy All Humans, mais que c'est finalement et seulement à partir de la prochaine année fiscale (donc dès avril 2021) que l'on pourra recommencer à parler de AAA, ce qui doit d'ailleurs inclure le nouveau Saints Row censé être présenté cette année.



Embracer Group n'a en effet sorti aucun vrai AAA depuis Metro Exodus mais compte désormais en sortir au moins un chaque année à partir de 2021.