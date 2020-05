Concernant The Elder Scrolls VI, Bethesda restera silencieux encore plusieurs années Concernant The Elder Scrolls VI, Bethesda restera silencieux encore plusieurs années

S'excusant de démonter en quatre les espoirs d'un pauvre twittos visiblement impatient, Pete Hines de Bethesda a confirmé que nous n'aurons pas de nouvelles de The Elder Scrolls VI avant « des années », prouvant encore une fois que l'annonce effectuée il y a deux ans n'avait que pour but de rassurer l'assistance. A ce niveau là, on se dit qu'il est inutile de chercher le moindre indice dans le court teaser d'origine (on pouvait supposer High-Rock comme cadre) vu qu'il est tout à fait possible que rien n'avait encore vraiment été décidé en 2018.



Bref coté gros RPG, comme il fut annoncé, c'est Starfield qui arrivera avant mais reste maintenant à savoir quand car vu l'absence de conférence Bethesda cette année, on peut tout autant avoir une surprise lors d'un event annexe (dans le cadre du Summer Game Fest par exemple) que… rien du tout.