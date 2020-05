Frontier dévoile sa feuille de route jusqu'en 2023 (avec du Warhammer et de la Formule 1) Frontier dévoile sa feuille de route jusqu'en 2023 (avec du Warhammer et de la Formule 1)

Déjà porté par les succès de Elite Dangerous, Planet Coaster, Jurassic World Evolution et Planet Zoo, Frontier Developments ne compte pas prendre ses vacances de si tôt et vient de publier une feuille de route assez chargée avec deux grandes étapes pour chacune des trois années fiscales à venir.



On y retrouve donc d'ailleurs les débuts de sa nouvelle franchise toujours dédiée à la gestion, mais cette fois du coté de la Formule 1, tandis que l'on découvre avec surprise une collaboration avec Games Workshop pour un STR Warhammer : Age of Sigmar prévu sur PC et « consoles » (donc probablement PS5 & SX).



Reste enfin l'inconnu sur ce projet tiré d'une « licence connue mondialement ».



De juin 2020 à mai 2021

- Lancement de Planet Coaster sur consoles (pas de précisions).

- Nouvelle extension pour Elite Dangerous début 2021



De juin 2021 à mai 2022

- Lancement sur PC/consoles d'un jeu issu d'une licence connue mondialement

- Lancement du jeu de gestion Formule 1 – Saison 2022



De juin 2022 à mai 2023

- Lancement du STR PC/consoles Warhammer : Age of Sigmar

- Lancement du jeu de gestion Formule 1 – Saison 2023