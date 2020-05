Premiers visuels pour LOTR Gollum Premiers visuels pour LOTR Gollum

Alors qu'il aurait pu attendre sagement l'un des events printemps/été, Daedalic nous balance dès ce lundi des nouvelles de son Lord of the Rings : Gollum, nouvelle adaptation qui mettra en avant le fameux hobbit corrompu dans un jeu d'infiltration qui nous rappelle déjà Styx, incluant la mécanique de schizophrénie propre au personnage qui aura l'habitude de parler un peu tout seul, laissant d'ailleurs le joueurs opter pour les choix de l'une ou l'autre de ses personnalités.



La sortie est prévue pour 2021 sur PC, PlayStation 5 et Xbox SX, mais également sur PlayStation 4 et Xbox One.