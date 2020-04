[FY 2020] Dontnod Entertainement dans le rouge, mais les sous arrivent cette année

C'est la période des résultats fiscaux et chacun va peu à peu dévoiler quels sont leurs résultats pour la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, avec ici les français de Dontnod Entertainement qui, malgré un CA assez stable, accusent le coup coté finances avec un déficit net à hauteur de 85.000€, contre des bénéfices proches des 500.000 l'année dernière.Mais pas de panique puisque les dirigeants expliquent que le manque d'argent vient du fait que les bénéfices liés à(qui a terminé sa saison en décembre dernier) ne seront lâchés par Square Enix que cette année, donc pas encore pris en compte dans le rapport. Qui plus est, l'équipe qui doit comme tout le monde faire actuellement face à l'épidémie à trois autres projets en cours dont deux prévus cette année :- Le psycho-schizopour Bandai Namco.- L'exclusivité Microsoft(cet été).- Le « Projet 7 » qui n'a pas encore été dévoilé.Ce dernier n'en est encore qu'à sa phase de pré-production et si Dontnod a bien fait en sorte de garder les droits de licence, l'éditeur reste lui inconnu pour le moment.