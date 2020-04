Les 10 ans de la franchise DanGanRonPa débutent avec des annonces pour le mobile

Cette année, nous fêtons les 10 ans de la franchiseet les choses démarrent on peut le dire en douceur avec l'annonce des trois principaux épisodes sur iOS & Android quelque part dans le courant de l'année, avec une nouvelle interface pour mieux s'adapter au tactile.Heureusement, nous ne devrions pas nous contenter de cela puisque Spike Chunsoft a l'intention de tenir un Live « Dangan TV » chaque mois (toujours à la même période), le premier étant signé dans la nuit du 21 au 22 mai avec divers intervenants pour parler de l'histoire de la série.Les fans croisent donc les doigts pour des annonces au fil de l'année, surtout que cela semblait être l'intention de l'éditeur qui évoquait il y a quelques mois vouloir dévoiler plusieurs projets en 2020, en impliquant si possible le créateur d'origine, donc Kazutaka Kodaka. A voir néanmoins si ce dernier a actuellement le temps d'être sur deux chantiers, étant déjà occupé sur son FMVà venir d'ici la fin d'année sur PC, PS4, Switch et mobiles.