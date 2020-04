[Rumeur] VGC : les premiers shows Next Gen pourraient intervenir dès le mois prochain [Rumeur] VGC : les premiers shows Next Gen pourraient intervenir dès le mois prochain

Hier en toute fin de journée, l'insider Daniel Ahmad nous apprenait que les modifications du calendrier dû à l'annulation de l'E3 2020 avaient évidemment causé des reports d'annonces (d'autres tomberont bien à la mi-juin), mais également une avancée du programme avec la certitude de voir enfin du concret (donc des jeux) sur la Next Gen dès le mois prochain.



Et c'est maintenant le tout aussi renseigné site VGC qui rebondit sur la rumeur en affirmant selon ses sources que le programme va bien aller dans ce sens et même au-delà : ce n'est pas un mais les deux constructeurs qui auraient prévu leur « vrai » show pour le mois de mai, en prenant tout de même en compte le risque de nouvelles perturbations, l'épidémie étant loin d'être terminée.



Dans les détails, le show Sony pourrait donc avoir lieu pendant sa fenêtre financière (publication des résultats le 13 mai et réunion stratégique 6 jours plus tard), tandis que Microsoft pourrait au moins en profiter pour servir une entrée avant quelque chose de plus majeur en juin comme promis initialement.



On rappelle que la période E3 devrait également voir du neuf aussi bien du coté de Nintendo que d'Ubisoft (c'est en tout cas les promesses des communiqués), tandis que l'inconnu demeure pour Bethesda qui n'a absolument rien de prévu, pas même sa QuakeCon en août. Enfin, si Square Enix a bien quelque chose de prévu cette année, on ignore quand Warner Bros réagira, eux qui selon les propos de Jason Schreier devaient pour la première fois tenir une conférence E3, avec du Harry Potter et du Rocksteady au programme.