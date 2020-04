Comme prévu, la GamesCom 2020 se fera bien dans un cadre exclusivement digital Comme prévu, la GamesCom 2020 se fera bien dans un cadre exclusivement digital

Cela nous pendait au nez et c'est devenu officiel après les nouvelles directives Outre-Rhin : la GamesCom 2020 (fin août) est bien annulé sous sa forme « physique » et aura plutôt lieu sous la forme d'un event digital avec plusieurs représentants de l'industrie. On peut imaginer diverses présentations, annonces, interviews, let's play… Le tout sur plusieurs jours.



Notez que le show de Geoff Keighley est maintenu (une conférence pré-GamesCom même si l'on doute de cette forme) et que davantage d'informations seront lâchées à la mi-mai.