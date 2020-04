Rocket League s'offre un tout nouveau mode

En cette période de confinement, Psyonix viendra mettre les nerfs des joueurs deavec le lancement ce 16 avril (19h00) d'un nouveau mode temporaire particulièrement vicieux et réservé à l'élite : ici, plus besoin de viser puisqu'il suffit de toucher la balle pour qu'elle file vers les cages adverses, et inversement, la nuance étant qu'à chaque échange, la balle est de plus en plus rapide.De quoi assurer des sessions ultra intenses qui laisseront sur le banc toute la catégorie de joueurs ne maîtrisant pas l'art du fly.Comme souvent, ce nouveau mode (Heatseeker) sera au préalable uniquement à l'essai le temps de quelques jours, susceptible par la suite de revenir si les fans valident cette nouvelle expérience.