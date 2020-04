Six ans après son annonce, Dead Island 2 devrait finalement débouler sur Next Gen Six ans après son annonce, Dead Island 2 devrait finalement débouler sur Next Gen

Véritable arlésienne de cette génération, Dead Island 2 devrait comme d'autres avant lui (genre Lords of the Fallen 2) effectuer une transition naturelle vers les consoles de prochaine génération, ou du moins en complément de celles encore présentes : une vague de nouvelles offres d'emploi autour du projet mentionne un chantier pour « les supports actuels et futurs ».



On ne serait effectivement pas choqué que THQ Nordic/Koch Media souhaite miser sur le cross-gen afin de ratisser large pour rentabiliser un projet annoncé il y a six ans, passant successivement entre les mains de Yager et Sumo Digital pour finalement atterrir chez Dambuster, studio désormais en charge de cet épisode et de tout ce qui englobera la licence.



Notons d'ailleurs qu'on ne serait pas surpris qu'il en soit de même pour son principal rival, donc Dying Light 2, récemment reporté « à une date indéterminée » (et sans rapport avec le Covid-19 pourtant).