Kalypso : le prochain Commandos débute son chantier, prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X

Kalypso tient parole et profite de sa dernière acquisition (la prestigieuse franchise tactical Commandos) pour ouvrir un tout nouveau studio qui sera dédié au développement d'un tout nouvel épisode.



Claymore Game Studios de son nom, situé vers Francfort, en est encore au recrutement pour ce nouveau chapitre qui tournera visiblement sous Unreal Engine et dont la production a déjà débuté dans les grandes lignes. Dernier point, même si on s'y attendait vu le timing, ce Commandos 4 ou quel que soit son nom sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X, à une date évidemment non précisée.



En attendant, on peut rappeler qu'un remaster de Commandos 2 est sorti en janvier dernier sur PC, également attendu sur PlayStation 4 et Xbox One pour ce printemps.