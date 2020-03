[Rumeur] COD Modern Warfare 3 aura aussi droit à une remasterisation de sa campagne [Rumeur] COD Modern Warfare 3 aura aussi droit à une remasterisation de sa campagne

Alors que la campagne remastérisée de Modern Warfare 2 débarquera dans la journée (on rappelle qu'il n'y a encore aucune annonce officielle), le groupe TheGamingRevolution qui faisait partie de ceux qui ont leaké la chose vont aujourd'hui plus loin dans l'avenir en annonçant que la même chose est dans les plans pour Modern Warfare 3, et même que le travail est déjà bouclé, attendant le bon moment pour une sortie sur les stores.



Là encore, cela ne concernera que la campagne car Activision aurait l'intention de faire de Call of Duty : Modern Warfare (donc l'épisode de 2019) un mega best-of pour les fans qui regrouperait la plupart des maps en un seul jeu : pas moins de 60 cartes seraient en préparation. Une aubaine quand on sait que le suivi est gratuit.