Tell Me Why : 2 à 3 heures par chapitre

Via leur Discord officiel, les développeurs de(Dontnot donc) nous ont apporté quelques précisions sur leur plan de diffusion pour cette exclusivité Microsoft, dont le premier épisode arrivera cet été.Donc comme on le savait, l'aventure se découpera en trois chapitres et l'on sait maintenant que quelques semaines sépareront chaque partie pour « laisser le temps aux fans de terminer » un morceau avant le suivant. Et il y aura visiblement le temps de le faire puisque chaque chapitre durera de 2 à 3 heures, voir un peu plus si vous prenez le temps de tout regarder/explorer.De six à une dizaine d'heures la totale donc, pour un prix de 29,99€ aussi bien sur Xbox One que sur PC (Steam & Windows Store) sans oublier son intégration d'entrée dans le Xbox Game Pass.