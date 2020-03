Captain Tsubasa montre son éditeur de perso Captain Tsubasa montre son éditeur de perso

C'est un peu à la mode dans plusieurs des adaptations de Bandai Namco (encore récemment avec One Punch Man) et Captain Tsubasa : Rise of New Champions proposera donc également un mode spécial pour créer son propre footballeur et se lancer dans une carrière en optant dès le début pour l'un des trois bahuts centraux, sans possibilité de choisir celle de Nankatsu et pour cause : vaincre l'équipe de Tsubasa sera l'objectif dans la « New Hero League ».



Ce mode permettra de nouer des amitiés avec les différentes stars de la série (et obtenir leurs coups spéciaux) tout en suivant une petite histoire aux cinématiques qui différeront en fonction de vos choix.



Captain Tsubasa : Rise of New Champions reste prévu pour cette année, sans plus de précisions, sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.