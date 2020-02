Un DLC Battle of Gods pour DBZ Kakarot ? Un DLC Battle of Gods pour DBZ Kakarot ?

Les pages du magazine V-Jump tease le suivi de Dragon Ball Z : Kakarot avec tout d'abord ce qui semble être une nouvelle quête annexe qui imposera d'aider plusieurs humains touchés par un virus anthropomorphe. Tout comme la quête Arale/Gatchan, il devrait probablement s'agir d'une mission fournie gratuitement via prochaine MAJ.



Mais le plus important vient d'un tout petit visuel qui mentionne clairement le terme DLC, montrant l'arbre sacré de la planète de Beerus. Le Season Pass étant censé nous offrir un arc complet (en plus de deux « épisodes originaux ») et si l'on rajoute à cela que la data recèle de modèles Goku SSG et autres Whis, tout semble aller dans la direction d'une grosse extension « Battle of Gods ».