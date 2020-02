Pas d'inquiétude : Biomutant est toujours en chantier Pas d'inquiétude : Biomutant est toujours en chantier

Prévu fin 2018 avant d'être reporté fin 2019 pour ensuite disparaître de l'actualité depuis l'été dernier, le projet Biomutant de THQ Nordic commençait à soulever des questions au fur et à mesure des semaines, au point que l'éditeur a tenu à répondre par un communiqué se voulant rassurant.



Car le jeu est toujours en développement, c'est signé, et rarement le développeur (Experiment 101) n'a été « autant impliqué » dans un chantier pour un résultat qu'ils souhaitent le meilleur possible.



Pas plus d'informations malheureusement mais pour éviter un nouveau couac dans la communication, une date ou du moins une fenêtre de sortie ne sera désormais lâchée que si l'équipe sera certaine de la tenir. Donc on patiente, en se disant qu'il y a désormais de plus en plus de chances d'avoir affaire à un projet cross-gen.



Note :

L'organisme de classification taïwanais a récemment listé une version Switch, en plus de celle de Catherine Full Body et XCOM 2.