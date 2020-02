COD Modern Warfare : le mode Battle Royale arriverait courant mars (également en F2P) COD Modern Warfare : le mode Battle Royale arriverait courant mars (également en F2P)

Les rumeurs courent depuis un bon moment sur le retour du mode Battle Royale dans Call of Duty : Modern Warfare et ce qui était il y a 18 mois l'un des arguments phares de Black Ops 4 devrait ré-ouvrir ses portes dès le mois prochain à en croire les sources de VGC.



Sous-titré Warzone, ce mode directement offert à tous les possesseurs du jeu via une MAJ gratuite bénéficierait d'une certaine attention en terme d'audience, rebondissant d'ailleurs sur les sous-entendus d'Activision à ses actionnaires : il sera également accessible à n'importe qui sous la forme d'un F2P (on devine les micro-transactions ou autre Battle Pass).



Parmi les autres informations qui devraient être officialisées dans la semaine :



- Carte deux fois plus grande que Blackout

- Système de team

- 200 joueurs