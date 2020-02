Charts US : très bon départ pour DBZ Kakarot Charts US : très bon départ pour DBZ Kakarot

NPD vient de livrer son rapport software pour le premier mois de 2020 (donc janvier, vous l'avez deviné), où le marché continue d'accuser une baisse dû à la faible dynamique de la PS4 & One, mais aussi le manque de grosses sorties. La Switch est d'ailleurs la meilleure vente hardware, ce qui ne surprendra plus personne puisque c'est comme ça aux USA depuis plus d'un an.



Petits détails :



- Dragon Ball Z : Kakarot effectue le troisième meilleur lancement pour un jeu DBZ, derrière Dragon Ball FighterZ et, souvenirs, Dragon Ball Z : Budokai.

- Tiens, GTA V est de retour.

- Pour le troisième mois consécutif, la manette Xbox Elite V2 est la meilleure vente dans le domaine des accessoires.



MEILLEURES VENTES SOFTWARE JANVIER 2020 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de ventes numériques pour les jeux Nintendo et Bethesda



1. Dragon Ball Z : Kakarot

2. Call of Duty : Modern Warfare

3. Madden NFL 20

4. Star Wars Jedi : Fallen Order

5. GTA V

6. NBA 2K20

7. Super Smash Bros. Ultimate

8. Mario Kart 8 Deluxe

9. Ring Fit Adventure

10. Red Dead Redemption II



11. Minecraft

12. Pokémon Epée

13. Luigi's Mansion 3

14. Star Wars Battlefront II

15. Zelda : Breath of the Wild

16. Need for Speed : Heat

17. FIFA 20

18. Just Dance 2020

19. Mortal Kombat 11

20. Pokémon Bouclier