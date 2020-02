NiOh 2 : une dernière démo avant la sortie NiOh 2 : une dernière démo avant la sortie

Alors que le jeu vient tout juste de passer GOLD, Koei Tecmo annonce une dernière gâterie pour ceux qui attendent NiOh 2 avec impatience : la mise en ligne d'une ultime démo jouable accessible du 28 février (9h) au 1er mars (idem), proposant les trois missions initiales et la possibilité bienvenue de pouvoir transférer son perso dans le produit final.



La vraie aventure débutera elle le 13 mars, exclusivement sur PlayStation 4 et donc sans savoir si l'éditeur refera le coup d'un portage PC un peu plus tard.