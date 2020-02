A défaut de racheter un studio, THQ Nordic en ouvre un tout nouveau

THQ Nordic n'a pas envie de racheter un nouveau studio (il ne reste peut-être plus grand-chose d'intéressant) mais continue pourtant d'agrémenter son écurie en annonçant simplement la création d'une branche neuf : Nine Rock Games, basé en Slovaquie (Bratislava pour être précis).A l'intérieur, d'anciens deou encore, l'ensemble ayant déjà un projet hautement concret à l'esprit : développer une nouvelle licence qui mixera shooter et survival, et qui donnera des nouvelles « en temps voulu » (ça, ça veut dire qu'on va attendre).En parlant de nouvelles, ce serait d'ailleurs bien d'en avoir surqui était censé sortir l'année dernière…