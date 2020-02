Marvel VS Capcom 2 fêtera son anniv à l'EVO Marvel VS Capcom 2 fêtera son anniv à l'EVO

En milieu d'été se tiendra l'EVO 2020 à Las Vegas (31 juillet au 2 août), et les organisateurs nous ont dévoilé le programme des hostilités avec le retour de plusieurs fondamentaux du moment, hormis Mortal Kombat 11 étrangement :



- Super Smash Bros. Ultimate

- Tekken 7

- Street Fighter V : Champion Edition

- Dragon Ball FighterZ

- Samurai Shodown

- SoulCalibur VI



Mais ce n'est pas tout car en plus de Under Night : In-Birth vient s'ajouter Granblue Fantasy Versus, le prochain Arc System Works (27 mars en Europe on rappelle).



La surprise restera indéniablement la présence de Marvel VS Capcom 2 qui vient nous faire un petit coucou pour ses 20 ans, avec huit compétiteurs acharnés dont Duc Do, Yipes, Justin Wong et Sandford Kelly.